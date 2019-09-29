نجح فريق الزوراء في التغلب على الشرطة بهدفين من دون رد في ديربي العراق، ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري المحلي الممتاز، والتي أقيمت بينهما السبت على ملعب الشعب الدولي وحضرها 25 ألف متفرج، وقادها الحكم الدولي علي صباح.

وشهدت دقائق الشوط الأول، أحداثاً مثيرة بين الفريقين، ولكنهم لم ينجحوا في ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما أهدر لاعب فريق الشرطة سعد عبد الأمير ركلة جزاء لفريقه بالدقيقة 53 من عمر المباراة، بعد أن أبعدها حارس الزوراء فهد طالب إلى ببراعة.

وتمكن البديل الناجح للزوراء، الموريتاني الحسن أحوبيب، من تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 88، قبل أن يسجل بديل آخر وهو محمد رضا الهدف الثاني للزوراء بالدقيقة 95 من عمر المباراة.

واستطاع المدرب باسم قاسم تحقيق الانتصار في أول مباراة رسمية له مع الزوراء، بعد أن تسلم المهمة خلفاً للمدرب حكيم شاكر الأسبوع الماضي، ليثأر بذلك من خسارة "النوارس" في كأس السوبر العراقي والتي انتهت بفوز الشرطة بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الوقت الذي تمكن فيه الزوراء من كسر عقدة الديربي، كون آخر سبع مباريات جمعت الفريقين في الدوري العراقي انتهت بالتعادل.