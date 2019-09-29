تجاوز الأمر مجرد ضربة حظ عندما حقق ليفربول فوزه السابع على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد أن تسبب خطأ فادح من دين هندرسون حارس شيفيلد يونايتد في منح المتصدر الفوز 1-صفر على ستاد برامال لين.

لكن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا ابقى الفارق عند خمس نقاط مع ليفربول عقب فوزه 3-1 على ايفرتون بينما فاز توتنهام هوتسبير وتشيلسي على ملعبيهما.

وأقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن الحظ ساند فريقه عندما سمح هندرسون لتسديدة ضعيفة من جورجينيو فينالدم من على حافة منطقة الجزاء بالمرور من بين يديه ثم من بين قدميه بشكل غريب ودخلت المرمى في الدقيقة 70.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

استون فيلا 2 – بيرنلي 2

تشيلسي 2 – برايتون صفر

توتنهام 2 – ساوثهامبتون 1

كريستال بالاس 2 – نوريتش سيتي صفر

وولفرهامبتون 2 – واتفورد صفر

بورنموث 2 – وستهام 2

ايفرتون 1 – مانشسترسيتي 3