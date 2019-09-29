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رقم الخبر: 264836 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: رياضة  
نانت يزيد خيبات ليون في الدوري الفرنسي

نانت يزيد خيبات ليون في الدوري الفرنسي

تغلب نانت على مضيفه ليون 1-0 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع صدارة المسابقة مؤقتا.

ويعود الفضل بفوز نانت إلى صامويل موتوسامي، خريج مدرسة ليون، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 عندما انفرد بالحارس البرتغالي أنطوني لوبيش فحاول الظهير الأيسر البرازيلي فرناندو مارشال إبعاد الكرة فارتطمت بقدم مهاجم نانت وتجاوزت خط المرمى ليتم تأكيد الهدف بتقنيتي تكنولوجيا خط المرمى والمساعدة بالفيديو.

وحقق نانت فوزه الرابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى 16 نقطة، متقدما مؤقتا بفارق نقطة واحدة على باريس سان جيرمان وأنجيه اللذين يلعبان لاحقا.

فيما تابع ليون نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وفشل للمباراة السابعة تواليا في مختلف المسابقات في تحقيق الفوز والسادسة تواليا في الدوري، وتجمد رصيد ليون عند 9 نقاط في المركز الـ11 بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.

وانتهت باقي المباريات بالشكل التالي:

بوردو صفر – باريس سان جيرمان 1

ميتز 2 – تولوز 2

موناكو 4 – ستاد برست 1

نيس 1 – ليل 1

انجيه – اميان 1

شتاد ريمس 1 – ديجون 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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