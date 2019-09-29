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رقم الخبر: 264833 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: سياسة  
اليمن ستصبح دولة قوية في الصناعة العسكرية خلال السنوات المقبلة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية:

اليمن ستصبح دولة قوية في الصناعة العسكرية خلال السنوات المقبلة

قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: أن اليمن ستصبح دولة قوية في الصناعة العسكرية بالمنطقة وفي العالم في المستقبل القريب، معتمدة على قدراتها الداخلية وصمودها .

واضاف العميد علي فدوي اليوم الأحد في تصريح للصحفيين: إن التقدم في اليمن كان ملحوظا جدا في السنوات الماضية بسبب قناعة وفطنة شعبه، والقوات العسكرية في هذه الدولة الإسلامية قامت بأشياء عظيمة بالاتكاء على قدراتها الداخلية.

وأشار، الى ان اليمنيين من الشعوب المضطهدة في العالم، حيث تمكنوا وبأدنى الوسائل الممكنة، من انتاج واستخدام، أسلحة قوية للغاية لمواجهة غطرسة الاعداء.

وصرح نائب قائد الحرس الثوري: ان إنتاج بعض الأسلحة في دول العالم يستغرق عدة سنوات في ظل الظروف العادية، لكن اليمنيين بدأوا في إنتاج واستخدام الأسلحة للدفاع والردع في أقل من ثلاثة أشهر.

واشار  العميد فدوي، الى أن الاخبار أعلنت أمس أن قوات المقاومة اليمنية قد اسرت أكثر من 7 الاف من المعتدين السعوديين ومن دول أخرى، مما تمثل خطوة في المقاومة المستمرة وهزيمة الاعداء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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