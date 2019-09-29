فاز فريق أتالانتا على مضيفه ساسولو (4-1) يوم السبت بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

فعلى ملعب "مابي"، سجل للضيوف كل من المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز هدفين (6، 29)، وروبن جوسينس (13)، ودوفان زاباتا (35).

بينما أحرز لأصحاب الأرض اللاعب جريجوري ديفريل (62).

بهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده لـ13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الـ14 مؤقتًا.

يوفنتوس 2 – سبال 1

سامبدوريا 1 – انترميلان 3