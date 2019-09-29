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رقم الخبر: 264832 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
أتالانتا يقسو على ساسولو في الدوري الإيطالي

أتالانتا يقسو على ساسولو في الدوري الإيطالي

فاز فريق أتالانتا على مضيفه ساسولو (4-1) يوم السبت بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

فعلى ملعب "مابي"، سجل للضيوف كل من المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز هدفين (6، 29)، وروبن جوسينس (13)، ودوفان زاباتا (35).

بينما أحرز لأصحاب الأرض اللاعب جريجوري ديفريل (62).

بهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده لـ13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الـ14 مؤقتًا.

يوفنتوس 2 – سبال 1

سامبدوريا 1 – انترميلان 3

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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