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رقم الخبر: 264831 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
برشلونة يكسر اللعنة بفوز أول خارج الديار في الليجا

برشلونة يكسر اللعنة بفوز أول خارج الديار في الليجا

حقق برشلونة انتصارًا مهمًا بهدفين دون رد، خلال مواجهة خيتافي السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.

سجل هدفي البلوجرانا في المباراة، لويس سواريز في الدقيقة 41، وجونيور فيربو في الدقيقة 49.

وبهذا الانتصار، يرتفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الـ 11.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

اتلتيك بيلباو صفر – فالنسيا 1

غرناطة 1 – ليجانيس صفر

اتلتيكو مدريد صفر – ريال مدريد صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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