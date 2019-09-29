برشلونة يكسر اللعنة بفوز أول خارج الديار في الليجا حقق برشلونة انتصارًا مهمًا بهدفين دون رد، خلال مواجهة خيتافي السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.