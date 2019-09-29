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رقم الخبر: 264830 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 13:59 الاقسام: سياسة  
وزير الداخلية يتوجه إلى العراق عبر حدود مهران

وزير الداخلية يتوجه إلى العراق عبر حدود مهران

توجه وزير الداخلية، الذي وصل صباح اليوم الأحد إلى محافظة إيلام (غرب البلاد)، الى العراق عن طريق منفذ مهران.

وبعد ان تفقد المنشآت والبنية التحتية والاستعدادات لعبور الزوار من مهران الى مدينة كربلاء المقدسة، غادر "عبدالرضا رحماني فضلي" إلى العراق بمعية رؤساء لجان تنظيم زيارة الأربعين، ليشارك في اجتماع مع نظيره العراقي ومسؤولي المحافظات الحدودية.

كما سافر وزير الداخلية والوفد المرافق له عبر حدود مهران إلى مدينة الكوت مركز محافظة واسط بالعراق  ثم النجف الأشرف وكربلاء ، وأطلعوا على المنشآت والمعدات الخاصة في طريق زوار الأربعين من مهران إلى كربلاء.

قبل مغادرته متوجها إلى العراق، صرح رحماني فضلي للصحفيين على حدود مهران: سيتم اتخاذ القرارات بشأن تنظيم مسيرة  الاربعين بشكل أفضل في اجتماع مع وزير الداخلية العراقي ومسؤولي المناطق الحدودية.

وقال: سيتم أيضا خلال الاجتماع مراجعة الاتفاقية الثنائية بين إيران والعراق في موضوع الأربعين.

حدود مهران الدولية، تبعد 95 كيلومترا جنوب غربي مدينة إيلام، وتعتبر المحور الرئيس لحركة المرور على الحدود الإيرانية العراقية في السنوات الأخيرة خاصة لزوار العتبات المقدسة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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