واضافت الصحيفة في مقال لها تم نشره اليوم السبت ان هذه القوات تتواجد في المياه الصومالية لمكافحة القرصنة البحرية وحفظ السلام هناك. ومن المتوقع ان يشارك اسطول من هذه القوات في المناورات الايرانية الروسية المشتركة.

وقال خبير القضایا العسکریة الصيني "جوجن مينغ" ان مشاركة هذه القوات في المناورات الايرانية الروسية المشتركة بين مدى اهتمام الصين بالسلام والحفاظ عليه.

واكد الخبير الصيني ان تفاقم التوترات في منطقة الخليج الفارسي يتعارض مع مصالح الصين التي هي بحاجة الى تأمين احتياجاتها من الطاقة والنفط من منطقة الشرق الاوسط.