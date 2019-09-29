وزير الدفاع القطري يصل الى عمان وصل وزير الدفاع القطري خالد بن عطية إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، يرافقه خلالها وفد عسكري ضم عددا من ضباط كبار في القوات المسلحة القطرية.