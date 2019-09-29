|رقم الخبر: 264828
|تاريخ النشر: أيلول 29, 2019
|الوقت: 13:30
|الاقسام: عربيات
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وزير الدفاع القطري يصل الى عمان
وصل وزير الدفاع القطري خالد بن عطية إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، يرافقه خلالها وفد عسكري ضم عددا من ضباط كبار في القوات المسلحة القطرية.
وكان في استقبال الوفد القطري لدى وصولــه الى قاعدة السيب الجوية رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق أحمد النبهاني والعميد صالح الهنائي رئيس المراسم العسكرية.
كما كان في الاستقبال الملحق العسكري بسفارة العمانية في الدوحة، والملحق العسكري القطري وعدد من المسؤولين بسفارة دولة قطر بمسقط.
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