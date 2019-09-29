اكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بان الجمهورية الاسلامية الايرانية توصلت الى قدرات الدفاع الهجومي.

وفي حوار خاص اجرته معه وكالة انباء "فارس" قال العميد باكبور، ان مناورات "النبي الاعظم (ص)" الثانية عشرة كانت على المستوى الاستراتيجي مناورة دفاعية في اطار مبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية لكنها كانت على المستوى التكتيكي والعملاني مناورة هجومية.

واضاف، يعني ذلك انه على الرغم من ان استراتيجيتنا العامة هي استراتيجية دفاعية ولكن حين مواجهة الجماعات الارهابية والتكفيرية وحماتهم في الحدود والمناطق خارج الحدود قد توصلنا الى هذه القدرات بحيث حينما يقوم العدو باعتداء ما فاننا سوف لن نقوم بالدفاع عن انفسنا من وراء المتاريس بل ان دفاعنا سيكون هجوميا.

واوضح العميد باكبور بانه تم خلال العام الجاري ايضا تنفيذ مناورة امنية هجومية في ظروف حقيقية وجغرافيا وارض واقعية من قبل القوة البرية للحرس والتي حققت نتائج ممتازة ايضا.