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رقم الخبر: 264825 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 12:25 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع: أمريكا لو كانت قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الماء والأوكسجين

وزير الدفاع: أمريكا لو كانت قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الماء والأوكسجين

أشار وزير الدفاع الايراني ، الى سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، وقال : لو كان الأميركيون قادرون لحرموا الشعب الإيراني من الأوكسجين والماء، وهذا ليس شعارا.

و أضاف العميد أمير حاتمي اليوم الأحد في الملتقى الوطني الثالث لتكريم المقاتلين القدامى : لقد تعلمنا من مرحلة الدفاع المقدس، أن العدو يريد أن لا نكون أقوياء، وأن طريقنا الوحيد هو المقاومة والاعتماد على أنفسنا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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