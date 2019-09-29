|رقم الخبر: 264825
|تاريخ النشر: أيلول 29, 2019
|الوقت: 12:25
|الاقسام: سياسة
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وزير الدفاع: أمريكا لو كانت قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الماء والأوكسجين
أشار وزير الدفاع الايراني ، الى سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، وقال : لو كان الأميركيون قادرون لحرموا الشعب الإيراني من الأوكسجين والماء، وهذا ليس شعارا.
و أضاف العميد أمير حاتمي اليوم الأحد في الملتقى الوطني الثالث لتكريم المقاتلين القدامى : لقد تعلمنا من مرحلة الدفاع المقدس، أن العدو يريد أن لا نكون أقوياء، وأن طريقنا الوحيد هو المقاومة والاعتماد على أنفسنا.
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