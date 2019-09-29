وزير الدفاع: أمريكا لو كانت قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الماء والأوكسجين أشار وزير الدفاع الايراني ، الى سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، وقال : لو كان الأميركيون قادرون لحرموا الشعب الإيراني من الأوكسجين والماء، وهذا ليس شعارا.