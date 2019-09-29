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رقم الخبر: 264823 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 11:58 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط يؤكد ضرورة تحلي صناعة النفط بالحذر لمواجهة التهديدات السيبرانية

وزير النفط يؤكد ضرورة تحلي صناعة النفط بالحذر لمواجهة التهديدات السيبرانية

أهاب وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، بجميع الشركات والمنشآت النفطية بضرورة الحيطة والحذر ازاء التهديدات السايبرية والمادية في الحظر الذي يستهدف صناعة النفط في البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزير النفط بمناسبة يوم الاطفاء والسلامة في ايران، حيث أكد أن ايران تتعرض لحرب اقتصادية مكتملة الاركان عبر فرض الحظر عليها، حيث يستهدف القطاع النفطي الذي يمثل قوة الدفع ومحرك اقتصاد البلاد.

ودعا زنكنة  كافة منشآت وشركات القطاع النفطي الى ضرورة اليقظة ازاء التهديدات السايبرية والمادية وايجاد الارضيات الادارية والفنية والعملياتية اللازمة للحافظ على سلامة المنشآت والاصول المادية وترقية قدرة التحمل واستدامة سلسلة القيمة في أنشطة المنبع الى المصب في صناعة النفط، على نحو موحد سيما عبر الاجراءت الوقائية والاشراف العملياتي الدقيق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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