سيغادر الرئيس الايراني حسن روحاني مساء غدا الاثنين طهران للتوجه الى أرمينيا بهدف المشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بدعوة من الرئيس الارميني.

ان رئيس قسم العلاقات والاعلام في مكتب رئاسة الجمهورية برويز اسماعيلي صرح بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سوف يتوجه الى أرمينيا من اجل المشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الذي سيعقد يوم الثلاثاء الاول من اكتوبر/تشرين الاول في العاصمة الارمينية "يريفان".

وقال: اضافة الى شرح القدرات الموجودة في ايران من اجل التعاون الاقتصادي والتجاري مع رابطة دول آسيا الوسطى، سيلتقي الرئيس روحاني مع رئيس وزراء ارمينيا لبحث أخر التطورات الخاصة بعلاقات طهران ويريفان، وكيفية اجراء الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وتابع: سيلتقي الرئيس روحاني على هامش هذه القمة مع ساسة ورؤساء للدول المشاركة، لبحث آخر التحولات الخاصة بالعلاقات الثنائية والشؤون الاقليمية والدولية معهم.

واضاف: سيرافق روحاني وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى وسوف يعود الى طهران مساء الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي والاوراسي قد تشكل في عام 2014 والدول العضوة فيه هي روسيا، ارمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وروسيا البيضا.