أعلنت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين مساء السبت عن إدخال صاروخ جديد من صناعتها إلى الخدمة العسكرية، بالتزامن مع ذكرى انطلاقتها الـ 19.

و نقلا عن العهد أن الكتائب قالت في بيان إنها أدخلت "صاروخًا جديدًا للخدمة العسكرية يحمل الرمز iq25 وفاءً للشهيد القائد المؤسس إسماعيل أبو القمصان".

وذكرت الكتائب أن "الصاروخ الجديد يحمل رأسًا متفجرًا ذا فعالية عالية ودقة كبيرة في إصابة الهدف في نطاق 25 كم، ويمتاز بقدرته وتطوره النوعي".