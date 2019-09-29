أصبح الياباني يوسيكي سوزوكي، أول متسابق آسيوي يتوج بلقب العالم لسباق 50 كيلومترًا مشي بتصدره السباق صباح يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويرجح أن يكون سوزوكي، هو آخر بطل يتوج بلقب هذا السباق حيث يعتزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى تقليص المسافة لـ30 كيلومترًا بداية من النسخة التالية للبطولة في 2021 لجعل السباق مناسبًا بشكل أكبر إضافة؛ لجذب عدد أكبر من الشباب للمشاركة فيه.

وانطلق سوزوكي بمفرده مبكرًا؛ حيث تصدر السباق بفارق أكثر من 3 دقائق بعد 40 كيلومترًا، قبل أن يتغلب على درجات الحرارة العالية، ونسبة الرطوبة المرتفعة ليتوج باللقب قاطعًا المسافة في 4 ساعات، و4 دقائق و20 ثانية ليكون أسوأ زمن على الإطلاق لهذا السباق بتاريخ بطولات العالم، بفارق أكثر من 10 دقائق عن أسوأ زمن سابق للسباق.

وأصبح جواو فييرا، 43 عامًا، أول برتغالي يفوز بميدالية في سباق 50 كيلومترًا مشي في أي منافسات دولية حيث أحرز الميدالية الفضية بعدما حل ثانيًا، خلف سوزوكي بفارق 39 ثانية.

كانت الميدالية البرونزية من نصيب الكندي إيفان دونفي بفارق 3 ثوان أخرى ليصبح أول كندي يصعد لمنصة التتويج بالميداليات في سباقات 50 كيلومترا مشي.