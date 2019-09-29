تسبَّب انتشار استخدام المنشطات بين متسابقي المشي الروس في حرمان جاريد تالنت من ميداليات كان يستحقها ببطولات كبرى لكن يوم السبت، استمتع المتسابق الأسترالي باعتراف متأخر آخر، بإنجازاته في بطولة العالم لألعاب القوى.

وتلقى تالنت ميداليتين فضيتين في سباق المشي لمسافة 50 كيلومترًا بمراسم أقيمت بالدوحة بعد ترقية الميداليات البرونزية التي حصل عليها ببطولتي العالم 2011، و2013؛ بسبب استبعاد متسابقين لسقوطهم في اختبارات المنشطات.

ففي دايجو عام 2011، احتل تالنت المركز الثالث، خلف الروسي سيرجي باكولين، الفائز بالسباق، ودينيس نيجيجورودوف صاحب المركز الثاني.

واستبعد باكولين لاحقًا، ليحصل مواطنه الروسي نيجيجورودوف على الذهبية وتذهب الفضية إلى تالنت.

كان تالنت ثالثًا مرة أخرى في بطولة العالم 2013 في موسكو، خلف الفائز الأيرلندي روبرت هيفرنان، لكن ترقى للمركز الثاني بعد استبعاد الروسي ميخائيل ريجوف صاحب الفضية بسبب المنشطات أيضًا.

ويأتي ذلك بعد 3 سنوات من حصول تالنت على ميدالية ذهبية أولمبية، طال انتظارها في سباق المشي لمسافة 50 كيلومترًا في أولمبياد لندن 2012، عقب تجريد الروسي سيرجي كيرديابكين من لقبه.

ويملك تالنت الآن، 3 ميداليات فضية ببطولة العالم، بعد احتلاله المركز الثاني أيضًا في 2015 خلف السلوفاكي ماتي توت، بالإضافة لحصيلته الأولمبية المكونة من ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وقال تالنت بعد مراسم الميداليات في الدوحة: "من الرائع استلام ميداليات سباقات كان يجب أن أحصل فيها على ميداليات. هذا يعوض بشكل ما لحظات الميداليات التي كان من المفترض أن أحظى بها في تلك البطولات".

وتعرض تالنت، 34 عامًا، الذي نال فضية سباق 50 كيلومترًا خلف توت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لسلسلة من الإصابات أبعدته عن بطولة العالم 2017 في لندن والبطولة الحالية في الدوحة.

لكن المتسابق الأسترالي يأمل في العودة لكامل لياقته من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو العام القادم.

وقال تالنت "لا زلت أريد الذهاب إلى طوكيو والمنافسة على ميدالية، لذا أنا أعمل من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف: "لياقتي تتحسن وأعتقد أنني تجاوزت إصابات عضلة الفخذ الخلفية الآن، وأتطلع إلى البطولة الوطنية في ديسمبر".