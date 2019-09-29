وخلال إجتماع المجلس الرياضي في محافظة آذربايجان الشرقية، أكد راستكو على ضرورة توظيف طاقات كافة منظمات المجتمع الوطني الناشطة في المجالات الرياضية لاقامة سباق إيران-أذربيجان الدولي للدراجات.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لدائرة الرياضة والشباب في محافظة آذربايجان الشرقية "أيوب بهتاج" على إستعداد المحافظة لاستضافة سباق إيران-أذربيجان الدولي للدراجات في دورته الرابعة والثلاثين؛ مضیفا انه سيتنافس خلال هذه الدورة من المسابقات، 12 فريقا من 11 بلدا من بينها ماليزيا وبلجيكا والصين وروسيا البيضاء وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا ، مع أربعة فرق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع، ان هذه الدورة من سباق إيران-أذربيجان الدولي للدراجات ستنطلق اعتبارا من الثاني من العاشر القادم ولغاية السادس منه.

علما ان سباق إيران-أذربيجان الدولي للدراجات يقام سنويا على مدار الـ33 عاما الماضية.