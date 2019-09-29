قرّرت اللجنة الأولمبية الآسيوية اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة اجتماعها التنفيذي، وذلك للمرة الثانية بعد العام 2005.

وصوّت جميع اعضاء المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الاسيوية خلال اجتماعها في الدوحة على استضافة ايران الاجتماع المقبل لهذه اللجنة؛ فيما هنأ رئيس المجلس "الشيخ احمد الفهد الصباح" بهذا القرار.

يذكر ان المجتمعون في الدوحة، لم يحدّدوا بعد تاريخ اجراء الالعاب الاسيوية، كما قرروا اختيار طاشقند لاستضافة الالعاب الاسيوية للشباب - عام 2025.