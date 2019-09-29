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رقم الخبر: 264816 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: رياضة  
الايراني "سيامند رحمان" بين نجوم العالم للترويج الى بارا اولمبياد طوكيو 2020

الايراني "سيامند رحمان" بين نجوم العالم للترويج الى بارا اولمبياد طوكيو 2020

تم تسمية البطل الايراني " سيامند رحمان " ضمن نجوم العالم للترويج لبارا اولمبياد طوكيو 2020

قال رئيس الاتحاد الرياضي للمعاقين في محافظة اذربايجان الغربية لارنا يوم السبت ان موقع "  " inside the games كتب على صفحته انه تم تسمية اقوى رجل معاق عالميا ضمن خمسة نجوم عالميين وذلك للترويج

لبارا اولمبياد طوكيو 2020 .

وجاء في الموقع ان البطل الايراني " سيامند رحمان" من المتوقع ان يفوز بثالث ذهبية في اولمبياد طوكيو 2020 .

وكان الرباع الايراني الفذ لوزن فوق 107 كغم قد فاز بالميدالية الذهبية ولقب 'الاقوى' في دورة العاب البارا اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل.جيث تمكن الرباع سيامند رحمان البالغ من العمر 28 عاما ووزنه 169 كغم، من كسر الرقم العالمي والبارا اولمبي 3 مرات، في المحاولات الثانية والثالثة والرابعة.

وقد حطم سيامند رحمان الرقم العالمي للوزن فوق الثقيل 9 مرات . وكان قد تقلد الميدالية الذهبية ايضا في بارا اولمبياد لندن عام 2012 بتسجيله 280 كغم.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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