  • الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264804 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 21:31 الاقسام: محليات  
ظريف يزور تخت روانجي عبر الانترنت

ظريف يزور تخت روانجي عبر الانترنت

كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تغريدة في موقع تويتر : بعد العراقيل التي وضعها الامريكيون ليمنعوني من زيارة صديقي الذي تجمعني به زمالة من 40 عاما، استطعت (بالتالي) ان اتحدث مع مجيد تخت روانجي عبر التكنولوجيا.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : ان سفيرنا لدى منظمة الامم المتحدة يرقد حاليا في احدى المستشفيات بنيويورك بينما تفصلني عنه بعض الابنية فقط.
الى ذلك، اعلن مستشار الشؤون الاعلامية في البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية "سيد عليرضا ميريوسفي"، اكتمال المراحل العلاجية لسفير الجمهورية الاسلامية في منظمة الامم المتحدة؛ مضيفا ان (تخت روانجي) سيعود الى عمله قريبا.
وفي معرض التعليق على بعض التصريحات حول اسباب رقود تخت روانجي في المستشفى بنيويورك والشبهات المطروحة بشأن التكاليف، قال ميريوسفي : لقد تم تحديد مرض تخت روانجي عقب البدء في مهامه مبكرا وتقييم الأطباء المعنيين هو أن علاجه سيكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود إلى عمله قريبًا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8059 sec