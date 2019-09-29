*المعلم يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة *مسؤول يتحدث عن الصيغة الرئيسية التي يجب أن يستند إليها الدستور السوري

وزيرا خارجية عمان وسوريا يبحثان في نيويورك عدداً من القضايا الثنائية

بحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونظيره السوري وليد المعلم، في نيويورك بالولايات المتحدة، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، السبت، فإن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التوصل للسلام في المنطقة والدفع بالجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وكان ابن علوي زار دمشق، في تموز/يوليو الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذو حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم زار مسقط، في 28 آذار/مارس 2018، حيث افتتح المقر الجديد للسفارة السورية في العاصمة العمانية.

من جهته صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه لا يعترض على فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.

وجاء تصريح المعلم تعقيبا على طرح نظيره الروسي سيرغي لافروف حول ضرورة نقل مقر المنظمة الدولية إلى خارج الولايات المتحدة.

وقال المعلم لوكالة "نوفوستي" الجمعة: "لم لا؟.. فنحن نواجه صعوبات هنا... انظروا إلى كل هذه الحواجز التي تحيط بالمكان".

وفي وقت سابق، قال لافروف على خلفية منع الولايات المتحدة عددا من الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنضطر على ما يبدو لطرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموما للنقاش"، مضيفا أن اقتراح الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين إقامة مقر الأمم المتحدة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، كان مبادرة "صائبة وبعيدة النظر".

وعلى ضوء القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية على بعض الوفود المشاركة في المحفل الأممي هذا العام، دعت عدد من الدول منها إيران وفنزويلا، إلى نقل مقر الأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية.

إلى ذلك قال نقيب المحامين في سوريا نزار اسكيف، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال أو أجندة محددة لتناقشها اللجنة الدستورية، وأن تلك أمور ستقررها اللجنة في اجتماعها التحضيري.

وأضاف اسكيف الذي ورد اسمه في قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا، يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي.

وحول ما سيعرض على اللجنة، وما يتردد عن "دستور جاهز"، أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، قال اسكيف إنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، لكنه شدد على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي، وهو "استفتاء الشعب الذي لا يمكن أن يحيده أحد لأنه سيد السلطات".

وأضاف: "نحن لسنا قصّرا لتفرض علينا الإرادات، أو دستور جاهز، فهذا نوع من الوصاية، ونحن لا نقبل الانتداب" مشيرا إلى أن سوريا ومنذ 1916 بدأت تصنع دساتيرها، وفي 1920 وضعت أول دستور لها.

وأعرب عن ثقته بأن اللجنة ستكون "لجنة مناقشة" وليست "لجنة قرار" إذ ستناقش دستورا لكنها لن تفرضه إلا وفق آليات دستورية يتم الاتفاق عليها، ووصف ذلك الرأي بأنه استقراء وتحليل قد يصيب وقد يخفق، إذ لا معلومات بعد أو خارطة عمل محددة عن طبيعة عمل اللجنة، ولذا فإن ما يطرح هو رؤية استشرافية.

في سياق آخر دخل وفد من الأمم المتحدة عصر الجمعة إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، في إطار المرحلة الأخيرة من الاتفاقية المتعلقة بتفكيكه وإجلاء نزلائه.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا هيدين هالدورسون لوكالة "نوفوستي": "أستطيع التأكيد أن العملية المشتركة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري الهادفة للمساعدة في الخروج الطوعي للنازحين من مخيم الركبان مستمرة"، رافضا تقديم مزيد من المعلومات لدواعي تأمين العملية.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون عسكريون روس أن عملية إجلاء قاطني مخيم الركبان ستبدأ في 27 سبتمبر وستجرى تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على ثلاث مراحل خلال 30 يوما، على أن تضم كل دفعة 3500 شخص، يتم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت مرارا الجيش الأمريكي في مطار التنف السوري المحتل بمحيط المخيم، بعرقلة الجهود الرامية إلى تفكيك المخيم وإنهاء معاناة سكانه.

وفي نبأ لم تؤكده حتى اللحظة أي مصادر أخرى، ذكر متحدث باسم إحدى الفصائل السورية المسلحة المدعومة من القوات الأمريكية في التنف عبر "تويتر" السبت، أن الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري أعلنا عن انسحابهما السبت من مخيم الركبان بأمر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ولم يخرج معهما سوى 100 عائلة فقط.

*أنقرة تعلن تنفيذ الدورية الجوية المشتركة السابعة بالمنطقة الآمنة شرق الفرات

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ الدورية الجوية السابعة في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة بشرق الفرات السورية.

وقالت الوزارة في بيان، السبت " تنفيذ الطلعات الجوية السابعة المشتركة، بواسطة مروحيتين تركيتين، ومروحيتين أميركيتين، في إطار تطبيق المرحلة الأولى لإنشاء منطقة آمنة شرقي الفرات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمال سوريا، زاعما أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي، خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة "المنطقة الآمنة" بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

هذا وهددت تركيا أكثر من مرة بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا في مطلع أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا ومركز لتنسيق العمليات المشتركة.

*إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا الاثنين المقبل

من جانبها أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن موافقة الحكومة العراقية على افتتاح معبر القائم-البوكمال على الحدود العراقية السورية يوم الاثنين المقبل بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة.

ونقلت وكالة "سانا" عن علاء الدين القيسي مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة قوله: إن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق السبت على إعادة فتح معبر القائم-البوكمال الحدودي بين العراق وسورية أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بين البلدين الشقيقين”.

وأوضح القيسي أن هيئة المنافذ الحدودية استكملت مع الجهات المساندة لها جميع المستلزمات الفنية والإدارية والأمنية لتأمين انسيابية حركة النقل.

وكان سفير سوريا لدى العراق صطام جدعان الدندح أكد خلال لقائه رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الدكتور كاظم العقابي في العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من الشهر الجاري إنجاز سوريا كل المتطلبات اللوجستية لفتح معبر البوكمال وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.

يذكر أن معبر القائم على الحدود العراقية السورية تم تحريره من عصابات تنظيم داعش التكفيري في نوفمبر عام 2017 وتأجلت إعادة افتتاحه عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.