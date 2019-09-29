*مصر تؤكد أنها لم تعتقل أحدا لانتقاده الحكومة

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، في قضية عرفت إعلاميا باسم "خلية حلوان".

وحددت المحكمة، جلسة يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، للنطق بالحكم على جميع المتهمين، وعددهم 32، وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

ومن بين الجرائم، التي انخرطت بها الخلية، اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2016.

من جانب آخر قال مصدران أمنيان إن سبعة جنود ومدنيا واحدا قتلوا في هجوم بشمال سيناء في مصر الجمعة في هجوم أعلنت جماعة داعش التكفيرية مسؤوليتها عنه.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال المصدران إن جنديين أصيبا في الهجوم الذي وقع في بئر العبد.

وزعمت جماعة داعش التكفيرية إن 15 جنديا قتلوا في الهجوم. ولم يتسن التأكد من هذا الزعم.

وفي ذات السياق قالت وزارة الدفاع المصرية الجمعة أيضا إن قوات الأمن قتلت 118 من التكفيريين في شمال ووسط سيناء خلال ”الفترة الماضية“.

وتحارب مصر منذ فترة طويلة الجماعات التكفيرية التي تشن هجمات أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

من جهتها رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي حمل القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صدر عنه فجر السبت، أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة في ما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وشدد المتحدث على أن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات "غير موثقة" والادعاءات الواردة فيه مبنية على "فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة"، قائلا إن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام "يعكس عدم المهنية".

وتابع: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

بيان: سقوط قذيفتين من شمال سيناء على مدينة جنوب الأراضي المحتلة الفلسطينية

في سياق غير متصل سقطت قذيفتان أطلقتا من شمال سيناء المصرية على منطقة بجنوب" إسرائيل"، فيما وقعت أضرار مادية بسيطة.

ونقلت قناة "13" الإسرائيلية، السبت: "قذيفتان أطلقتا من شمال سيناء سقطتا في بلدة بني نتساريم في النقب جنوب " إسرائيل" دون وقوع إصابات".

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لاحق: "خبراء متفجرات وقوات من الشرطة يعالجون في هذه الأثناء مسرح سقوط ما يبدو كقذيفة في بلدة بني نتساريم"، وذلك حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأضافت الشرطة "لم يبلغ عن إصابات لكن لحقت أضرار بسيطة بجدار وبضع سيارات على ما يبدو من شظايا القذيفة".

يأتي ذلك غداة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الذي أعلن استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات.