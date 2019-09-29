أعلن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في إطار تنفيذ البند الأول من المادة 110 من الدستور، السياسات العامة للنظام التشريعي، ونظراً لأهمية القضية فقد أكد على الهامش أنه "يجب إبلاغ السياسات للسلطات الثلاث. وإن السلطات الثلاث عليها جدولة الإجراءات زمنيا والإبلاغ عن التقدم المحرز".

فيما يلي السياسات العامة للنظام التشريعي التي أقرّها قائد الثورة الإسلامية بعد إجراء مشاورات مع مجمع تشخيص مصحلة النظام:

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسات العامة للنظام التشريعي

1 - النظر إلى الموازين الشرعية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في تنظيم القوانين والمشاريع واللوائح والموافقة عليها.

2 - تقييم وتعديل القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد من حيث عدم معارضتها مع الشريعة الإسلامية ودستور جمهورية إيران الإسلامية وإنشاء الآلية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.

3 - تحديد الآلية المناسبة لعدم تعارض القوانين مع الدستور.

4 - الإشراف على عدم معارضة القوانين أو تطابقها مع السياسات العامة للنظام بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام واعتماد القوانين اللازمة لتحقيق كل السياسات العامة للنظام.

5 - تعيين حدود صلاحيات وأهلية مراجع سن القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد عن "القانون"، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الأساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134"، "آراء وحدة المنهج والضوابط ضمن المادة 161" وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد اطر سياسات وقوانين وضوابط البلاد على أساس نص او تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الاسلامي.

6 - تعيين حدود صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي في تعديل اللوائح مع الأخذ بنظر الاعتبار أهداف اللائحة.

7 - تحديد نطاق صلاحية مجلس الشورى الاسلامي في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد، الاهدف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.

8 - تحديد واجبات الحكومة والمجلس حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهورية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور، وأي دمج، ضم، فصل، وايجاد المنظمات الادارية، عبر المصادقة على القانون.

9 - التزام مبادئ التشريع وصياغة القوانين وتحديد الآلية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التأكيد على:

- إمكانية تنفيذ القانون وامكانية معايرة تنفيذه.

- تلبية الحاجات الحقيقية.

- الشفافية وعدم الغموض.

- القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.

- تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.

- الإعتماد على وجهات نظر الخبراء وتقييم مدى تأثير تنفيذ القانون.

- الثبات على الرؤية الوطنية والمستقبلية.

- إنسجام القوانين وعدم تغييرها أو تعديلها ضمنيا من دون ذكر التعريف التخصصي.

- إستقطاب الحد الاقصى من المشاركة الشعبية، المعنيين، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.

- إعتماد العدالة محورا في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الإستثناءات القانونية قدر الإمكان.

10 - تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.

11 - تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتحديد إمكانية الطرح في مجلس الشورى الاسلامي (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.

12 - وضع ضوابط وتحديد الحد الاعلى للنصاب للإرجاع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تناقض قرار مجلس الشورى الاسلامي مع رأي مجلس صيانة الدستور.

13 - إعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها في مجمع تشخيص مصلحة النظام على أساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.

14 - إلتزام الأهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتأسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، إعادة النظر في القوانين الموجود في هذه المؤسسات، تخمين الآلية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تباين قراراتها مع القوانين العادية.

15 - تحديد أولويات التشريع حول محور: حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الآفاق المستقبلية، السياسات العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.

16 - التزام تدابير القيادة العامة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.

17 - ترويج ومأسسة ثقافة التزام وتمكين واحترام القوانين وتحويل ذلك الى مطلب عام.