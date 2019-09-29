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رقم الخبر: 264800 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 21:14 الاقسام: عربيات  
العدو الصهيوني يعتقل قيادات وكوادر من حماس في الضفة الغربية
شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق غزة

العدو الصهيوني يعتقل قيادات وكوادر من حماس في الضفة الغربية

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر السبت، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات العدو اعتقلت عددا من قيادات وكوادر حركة (حماس) في الضفة، مؤكدة اختطاف قوات المستعربين لعدد من المواطنين.

فمن بلدة دورا جنوب الخليل القيادي في حماس المحرر عايد دودين من منزله بعد مداهمته وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال شاب من البلدة.

كما اعتقلت قياديا محررا آخرا من منزله في بلدة دير سامت غرب الخليل، فيما اعتقلت ثالث من بلدة إذنا.

واعتقلت أسيرا محررا من منزله في قرية صوريف شمالا

وفي ذات السياق اختطفت قوات خاصة صهيونية شابين من بلدة دير سامت، وثالث خلال تواجده في بلدة دورا.

من جهة اخرى استشهد فلسطيني وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي تقيم حاليا على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن "ساهر عوض الله جير عثمان" متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الجمعة ال76 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت أعلنت عن سقوط 52 جريحًا بينهم 27 بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات العدو في مسيرة جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" على حدود غزة.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت الى اوسع مشاركة ممكنة في الجمعة التي تأتي متزامنة مع ذكرى انطلاق انتفاضة الاقصى في العام الفين ومع الهجمة على الاسرى.

ونشرت قوات الاحتلال مزيد من القوات على طول الحدود وأطلقت النار وقنابل الغاز صوب المشاركين.

 

 
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مصدر الخبر: القدس المحتلة ـ وكالات
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