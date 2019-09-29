*استشهاد وإصابة أكثر من 32 ألف مدني بسبب غارات العدوان على اليمن

كشفت القوات المسلحة اليمنية عن عملية " نصر من الله " العسكرية الواسعة في محور نجران والتي نتج عنها سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات والمدرعات.

وأوضح العميد يحي سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، عصر السبت أن العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان استمرت لأشهر عدة وشاركت وحدات متخصصة من قواتنا في إطار دعم وإسناد العملية في محور نجران وعلى رأسها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي.

وذكر " بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية قامت قواتنا بإطباق الحصار على 3 ألوية من المخدوعين وفصيل كامل من الجيش السعودي، لافتا إلى تحرير الكيلوات طولا وعرضا خلال العملية النوعية".

كما أفاد عن وقوع الآلاف من عناصر قوات العدو في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع كافة الأسرى وفق مبادئ الدين، والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة.

وأشار إلى أنه "بعد استسلام الآلاف من قوات العدو، عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات العدو التي حاولت استهدافهم، مطمئناً أهالي أسرى قوى العدوان بأن الجيش واللجان الشعبية سيتخذون المزيد من الإجراءات اللازمة لحمايتهم من استهداف الطيران الحربي المعادي". ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن تفاصيل العملية.

من جهة اخرى أعلنت حركة أنصار الله أن أكثر من 32 ألف يمني استشهدوا وأصيبوا جراء الغارات المتواصلة للعدوان السعودي في اليمن منذ 26 آذار/مارس من العام 2015.

ووفقا لقناة "المسيرة" قالت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، خلال معرض للأدلة الجنائية، السبت "ضحايا العدوان بلغوا 12.260 قتيلاً بينهم 1769 امرأة و2533 طفلاً، في حين أصيب 20.476 منهم 3015 امرأة و4005 أطفال".

وأضافت الداخلية "معرض الأدلة الجنائية يحتوي كافة التقارير الفنية والمعاينة لأماكن جرائم العدوان الأمريكي السعودي بالأدلة والآثار المادية الجوهرية لكل الجرائم في مختلف المحافظات".

وتوعد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بمقاضاة التحالف السعودي دوليا، قائلا كل الشواهد تم جمعها وسنعلنها للعالم ولدينا الوثائق التي سنتقدم بها للمنابر الدولية والقانونية وسنظهرها بشفافية ومن يكذب عليه أن يأتي لمشاهدتها على الطبيعة".

وتابع ابن حبتور "سنحمل باليد اليمني سلاح كلاشنيكوف ونقاتل أعداءنا، وباليد اليسرى نرتب ونجمع كل الأدلة بمهنية ونحضر أداة الجريمة".

وتنفذ حركة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، تستهدف قوات سعودية ومرتزقتها داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

هذا وكسر الجيش واللجان الشعبية، السبت، زحفًا لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب تم خلاله قتل وجرح عدد من المرتزقة. كما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم الجمعة، بعمليات قنص استهدفتهم في حجة.

وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وجرح 18عنصراً من مرتزقة الجيش السعودي بعمليات قنص شرق حيران وغرب وجنوب وشمال حرض.

يذكر أن 13 عنصرا من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا في وقت سابق، برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جبهتي حيران و حرض بحجة.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، قد أفشل الجمعة، محاولتي تسلل لقوى الغزو والمرتزقة في محافظة الحديدة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار. ونفذت قوى الغزو والمرتزقة، الجمعة، محاولة تسلل شمال شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر عسكري عن إفشال محاولة تسلل لقوى الغزو والمرتزقة باتجاه منطقة القرشية جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه سبقها قصف بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة.