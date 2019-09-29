أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، ضرورة وضع خطة لإعادة جميع النساء في المخيمات، مشيرا إلى أن هؤلاء النساء يتعرضن للعنف في المخيمات.

وأكد الحلبوسي في كلمة له خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن "هناك عنف تتعرض له المراة العراقية بمخيمات النزوح، حيث أن الأيام القادمة ستكمل أخواتنا وأمهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة وهم في العراء"، مشددا على "ضرورة وضع خطة لإعادتهن إلى ديارهن" كما نقل موقع "السومرية نيوز".

من جهة اخرى أعلن الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق عملياته الاستباقية لتطهير وتفتيش مناطق شمال بابل استعداداً لزيارة الأربعين المليونية.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح: إن "عمليات الفرات الأوسط أطلقت عمليات استباقية لتطهير وتفتيش المناطق المحيطة بشمال بابل من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية، بالإضافة إلى تطهير وتفتيش مناطق جرف النصر بشكل دقيق استعدادا للزيارة الأربعينية".

في سياق آخر استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ومحسن الحكيم، نائب الرئيس.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية إنه تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.