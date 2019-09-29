صرح المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، بأن الدول التي تدّعي زعامة العالم الاسلامي تقصف اليمن منذ 5 أعوام.

وفي تصريحه يوم السبت خلال مراسم بدء عمل قسم الدفاع المقدس في الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله السيد الخامنئي، أشار اللواء صفوي الى الدور المهم لسماحة قائد الثورة الاسلامية خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988، حينما كان ممثلا للامام الراحل في مجلس الدفاع الاعلى ورئيس اللجنة الدفاعية البرلمانية وإمام جمعة طهران ومن ثم في موقع رئاسة الجمهورية، وأضاف: إن دعم فصائل المعارضة العراقية والمجاهدين الأفغان كان من إجراءاته الرئيسية الأخرى في تلك الفترة وكانت رؤيته في الواقع ليست محصورة بايران فقط بل يولي الإهتمام أيضاً بمستقبل العراق وافغانستان.

وبشأن هجوم داعش على سوريا والعراق قال اللواء صفوي: انه لو لم يكن قائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته السديدة لسقط العراق وسوريا.

وأضاف: إن الدول التي تدّعي زعامة العالم الاسلامي ليس فقط لم تقدم الدعم للمسلمين بل مازالت مستمرة بقصف الشعب اليمني منذ 5 أعوام.

في سياق آخر قال: اللواء يحيى رحيم صفوي ان قدراتنا قد تجاوزت جغرافية ايران وتحولت الى قوة اقليمية وأضاف: إن الاميركيين يدركون جيداً مدى تأثير ونفوذ ايران وان الضغوط التي يمارسونها على طهران ناجمة عن غضبهم حيال قوة نفوذها.

وقال اللواء صفوي خلال إحتفال بأسبوع الدفاع المقدس في مقر أركان القوات المسلحة: إن إحياء أسبوع الدفاع المقدس فرصة لإعادة إنتاج الفضائل والشجاعة والإدارة والقيم المستمدة من تضحيات شبان ايران خلال سنوات الدفاع المقدس والتضحيات العظيمة للجيش والحرس الثوري والعمل على إعادة إنتاج هذه الملحمة العظيمة.

وأضاف: "إذا استطاع شعبنا والمسؤولين الآن الاستفادة من تجارب وتعاليم الدفاع المقدس، وخاصة عوامل الانتصار والعوامل التي ساهمت في إجتياز تلك خلال المرحلة الحرجة، فإنهم سيتمكنون من إجتيار معضلات الحصار والحظر الاقتصادي والحرب النفسية الراهنة.

وأفاد اللواء صفوي بأن حقيقة تبلور نهضة المقاومة أو نهج المقاومة كانت ثمرة محاكاة تجربة الدفاع المقدس.

وأشار إلى قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في البعد الإقليمي، وأضاف: إن قوتنا تجاوزت جغرافية إيران وأصبحنا قوة إقليمية وان الاميركيين باتوا يدركون جيدا مدى تأثير ونفوذ ايران وان الضغوط التي يمارسونها على طهران ناجمة عن غضبهم حيال قوة نفوذها. إذا نظرنا إلى الأحداث في الجمعية العامة للأمم المتحدة لبضعة أيام، يمكننا أن نرى أن سلوك إيران تجاه الأمريكيين منطقي ومتين وأن إيران أصبحت قوية الى درجة انها أصبحت قادرة على تحمل هذه الضغوط والتغلب عليها، وان الاميركيين والصهاينة وأذنابهم قد باتوا في ضعف ودليل ضعف أمريكا يكمن في عدم سيطرتها على الوضع في سوريا وعجزهم عن الإطاحة ببشار الأسد.

وأشار اللواء صفوي إلى السلوك الأمريكي عبر التاريخ وممارساتهم المزدوجة، وأضاف: إن الأمريكيين وساستهم مخادعون ومضللون وان سلوكهم يدل على أنهم ينتهكون جميع القوانين والمعاهدات الدولية بسهولة ولا يحترمون القوانين والتعهدات بما فيها حقوق الإنسان، والبيئة، والقانون الدولي، وان السياسة الأمريكية قائمة على منطق القوة ومطلبها هو أن الآخرين يجب أن يطيعوا أوامرها.

بدوره قال مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة الاسلامية العميد عباس نيلفروشان، ان العدو يعلم أنه اذا بدأ الحرب لن تكون نهايتها في قرار منه.

وقال مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة الاسلامية في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إذا كنا نريد ألا تحدث حرب، فهذا لأننا نريد أن لا تراق الدماء. لقد علمتنا التعاليم الإسلامية ألا نبدأ أي حرب، لكننا في الوقت ذاته سنقوم بالدفاع عن أنفسنا.

وتابع: لذلك إذا أقدم العدو على أي حماقة، فسوف نلقّنه درساً لا ينساه رداً على ممارساته خلال عدة عقود حتى يومنا هذا.

وعن تهديدات الكيان الصهيوني ونتنياهو، قال العميد نيلفروشان، في الواقع، إعتبر نتنياهو وفريقه والكيان الصهيوني بأكمله حقيراً للغاية لدرجة أننا لا نريد التحدث عنه أو سماع ما يقول، لأنه ليس بمستوى إطلاق تهديد لنظام قوي مثل الجمهورية الإسلامية التي وصلت إلى حدوده وتحاصره من الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأضاف: إذا ارتكب نتنياهو وفريقه أي حماقة، يجب عليهم لملمة أشلاء تل أبيب من أعماق البحر المتوسط ​​، لأنه لن يبقى أثر لإسرائيل لكي يريدوا إستعراض العضلات على أساسها.

وأوضح؛ أنه اذا أطلقت المقاومة الآن صاروخاً نحو الأراضي المحتلة، ستملأ مطارات العدو بالهاربين من البلاد، مضيفاً: نعتبر كل تحرك خاطىء في المنطقة لبدء أي حرب بمعنى إشتعال المنطقة بأكملها، وكل تحرك لبدء أي حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها، حيث سيحترقون هم أنفسهم في البداية.

وأكد العميد نيلفروشان: "لا نريد أن نكون البادئ لأي حرب، لكننا مستعدون للمواجهة وقمنا بإعداد أنفسنا للدخول إلى الساحة إذا بدأ المعتدون الحرب، لأننا نعتبر جغرافية هذه الحرب واسعة النطاق جداً".

وحول إسقاط الطائرة الامريكية المسيّرة، قال العميد نيلفروشان: "بعد أن أسقطنا الطائرة الأمريكية المسيرة، كان هؤلاء يريدون الرد، وكانوا مجبرين على القيام بشيء للحفاظ على ماء الوجه، ولكن لأنهم أدركوا إستعدادنا للرد، تراجعوا عن قرارهم.

وتابع: "عندما نضرب طائرة أمريكية مسيّرة، نفكر في الرد الثاني أيضاً، ولذلك كنا مستعدين تمامًا للرد على العدو لأننا كنا نعتبر ذلك حقّنا في الدفاع عن سيادتنا الوطنية".

وأردف قائلاً: إن الامريكيين أدركوا ان ردهم سيتبعه رد يدمر جميع قواعدهم، وسيؤثر هذا الأمر بالتأكيد على أمن منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية ونقل الطاقة ودول المنطقة. كنا مستعدين بشكل كامل وكانت جميع أجهزتنا الدفاعية والهجومية جاهزة للرد على العدو.

من ناحيته أكد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري العميد "امير علي حاجي زادة"، ان العدو أصابه اليأس في المجال العسكري، ولا يتجرأ على مواجهة الشعب الايراني.

وقال العميد حاجي زادة في كلمة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس: إذا كانت البلاد مؤمنة عسكريا اليوم ولم يتمكن العدو من مواجهة الشعب الإيراني، فذلك بفضل الصمود والمقاومة التي أبداها خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس.

وأكد على إقتدار القوات المسلحة الايرانية، قائلا: خلال مرحلة الدفاع المقدس وبعد تحرير خرمشهر في السنة الثانية من الحرب المفروضة، سعى العدو إلى إنهاء الحرب، الا ان الجمهورية الإسلامية هي التي رفضت وإستمرت بالمقاومة.

وأردف قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري: هذا يعني أن السنتين الأولتين بدأهما العدو، لكن السنوات الست التالية إستمرت بإدارة ايران، وبهذا الشكل أدرك الاعداء إنهم يبدأون الحرب، لكنهم لن ينهوها.

وأشار العميد حاجي زادة الى ان ايران لم تكن تحارب العراق في الحرب المفروضة فقد كان لديها أسرى من 11 بلداً وان 30 بلدا في العالم كانوا يدعمون نظام صدام في حربه العدوانية ضد الجمهورية الاسلامية، كما ان الكويت والامارات والسعودية قدمت مليارات الدولارات الى نظام صدام كما قدمت الدول الاوروبية واميركا والصين والاتحاد السوفيتي مختلف انواع الأسلحة والمعلومات الاستخبارية لنظام صدام.

واردف قائلا: لقد تعلمنا خلال العقود الاربعة الماضية كيفية الصمود وكيف نفهم كلامنا لأعدائنا، واليوم علينا الاستمرار بهذا النهج، وهذه التجربة ستعطي نتائجها في الاقتصاد والثقافة بالتأكيد.

وأكد العميد حاجي زادة على أهمية القدرات العسكرية الايرانية، مضيفا: في المجال العسكري، العدو يائس تماما ولا يمكنه إرتكاب أية حماقة ضد الشعب الايراني، ولكن في قطاعي الاقتصاد والثقافة، يجب أيضا فتح هذه الجبهة ومواجهة العدو.

وأشار قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الى المستقبل المشرق للثورة الاسلامية والسعي لتأسيس الحضارة الاسلامية، مضيفا: يجب أن تقود الثورة الاسلامية الى تأسيس الحضارة الإسلامية العظيمة، وأن ندرك أننا لسنا مسؤولين فقط عن ايران، وإذا أصبحنا أقوياء هنا فإن المسلمين في كشمير ونيجيريا وفي أماكن أخرى سيكونون في وضع أفضل.