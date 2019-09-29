إنطلقت صباح يوم السبت من أقصى جنوب العراق، مسيرة أربعينية ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) صوب مدينة كربلاء المقدسة.

وبدأت المسيرة من منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو التابع لمحافظة البصرة وهي تعتبر آخر منطقة عراقية في الجنوب. وبدأ الزائرون بالمشي سيراً على الأقدام صوب كربلاء المقدسة للمشاركة بالعزاء في هذه المناسبة التي تصادف في 20 صفر.

بدورها أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، عن إنطلاق عملياتها الإستباقية لتطهير وتفتيش مناطق شمال بابل إستعداداً لزيارة الاربعين المليونية.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني: إن عمليات الفرات الأوسط أطلقت عمليات إستباقية لتطهير وتفتيش المناطق المحيطة بشمال بابل من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية، بالإضافة الى تطهير وتفتيش مناطق جرف النصر بشكل دقيق إستعداداً للزيارة الاربعينية.

وأضاف الحمداني: إن قطعات الحشد الشعبي على أهبة الإستعداد لتنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى بهدف تفويت الفرصة على المتربصين وإنجاح زيارة الاربعين التي يتوافد فيها ملايين الزائرين من مختلف البقاع نحو كربلاء المقدسة.

وأعلن قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي عن تخصيص وحدات من الجيش لتقديم الخدمات وضمان أمن زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال اللواء موسوي، في تصريح أدلى به لوكالة فارس: إن مايرتبط بالجيش هو ضمان الأمن في المناطق الحدودية الغربية.

وأضاف: إنه كما لاحظ الجميع الحوادث التي وقعت خلال الأعوام الاخيرة لبلدان الجوار الايراني في الغرب إلا أن الجيش حافظ على الأمن في الحدود الغربية بشكل كامل.

وتابع: من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المناسبات الخاصة كمراسم الزيارة الاربعينية سنعزز قواتنا في المناطق الغربية وسيتم تخصيص جانب منها لتقديم الخدمات للزائرين.

ونوه الى أن "إرساء الأمن في الجانب الآخر من المناطق الحدودية ليس من مسؤولياتنا بل تعدّ من مهام العراق، وقد تعهدت القوات العراقية إرساء أمن زوار الاربعينية وفي حال اقتضت الحاجة لمساعدتها فإننا على جهوزية لذلك".

كما توجه مساعد الشؤون البرلمانية والإيرانيين في وزارة الخارجية "جابري انصاري" إلى العراق وذلك من أجل تسهيل إجراءات مراسم الأربعين.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن حسين جابري أنصاري مساعد الشؤون البرلمانية والإيرانيين في وزارة الخارجية إلتقى بمسؤولين في محافظة البصرة، ومنهم ضابط حدود "شلمجة" العميد علي المالكي، ومحافظ مدينة البصرة" اسعد العيداني" ورئيس الشورى في محافظة البصرة، وذلك من أجل تسهيل مراسم الاربعين.

من جانبه، قال قائد مقر الاربعين في منفذ خسروي " جعفر همتي" ان منفذ خسروي هو الأقدم بين ايران والعراق وإن جميع الخدمات والإمكانيات والبنى التحية من أجل عبور الزوار متوفرة.

وأكد قائد مقر الاربعين في منفذ خسروي في مدينة قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد إن جميع الخدمات والإمكانيات والبنى التحية من أجل عبور الزوار متوفرة، مضيفاً: إن الزوار يتمكنون في الوقت الراهن السفر إلى العتبات المقدسة في العراق بشكل فردي أو قوافل ولا نواجه مشكلة في هذا الصدد.

وأضاف: إن الإمكانيات والبنية التحتية المتوفرة في هذه الحدود الرسمية الآن هي أفضل مما هي عليه في المعابر الحدودية الثلاثة الأخرى لعبور الزوار (مهران وشلمجة وجذابة) من حيث المواصلات والإقامة.