أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ينبغي أن تشارك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجمعيات والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى دول المنطقة، في الحوار بشأن خفض التصعيد في منطقة الخليج الفارسي.

قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نفترض أنه إلى جانب دول منطقة الخليج (الفارسي) نفسها، يجب أن يشارك (في الحوار) الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، الذي على الأرجح يهتم بهذه المنطقة".

وأضاف لافروف: أنه "إذا بدأت العملية، فإن المبادئ التي إقترحتها روسيا يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

بدورها قالت مديرة المعهد الروسي للمبادرات والبحوث في السياسة الخارجية، وفي إشارة إلى المبادرة الإيرانية التي قدمها الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الخليج الفارسي: هذه الخطة ستحقق الإستقرار في الخليج الفارسي وسيتخفف التوترات في المنطقة.

وصرحت "فيرونيكا كراشينكوفا" في تصريح لوكالة ارنا في موسكو: إن حسن روحاني قدم خطة أمنية للخليج الفارسي لحماية أمن هذه المنطقة، مضيفة: إن الخطة قدمت من أجل تعاون جميع دول المنطقة لتأمين وإستقرار الشحن ومنع التوترات.

واشارت العضوة في الهيئة الرئاسية للحزب الحاكم في روسيا: الى إن روسيا تراقب عن كثب الوضع في منطقة الخليج الفارسي وتعتبر تحركات بعض البلدان، وخاصة الولايات المتحدة، على حساب جميع دول المنطقة.

كما قالت مؤلفة كتاب "أمريكا - روسيا: ثقافة الحرب الباردة، الناتو، الأساطير والحقائق": إن الولايات المتحدة تهدف إلى زعزعة الإستقرار في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، وتوفير دعم واضح وحتى سري للجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، هذا الهدف تكشفه واشنطن بوضوح.

الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد قدم يوم الأربعاء 25 سبتمبر "مبادرة هرمز للسلام" أو "تحالف الأمل" التي تهدف إلى المساهمة في الأمن الإقليمي بالخليج الفارسي.

وأكدت المسؤولة الروسية ان موسكو تؤيد هذه الخطة لأنها تعتبرها تتماشى مع خطتها الأمنية للخليج الفارسي، والتي قدمت قبل شهر إلى مجلس الأمن.

وأضافت: من المؤسف، فإن الولايات المتحدة وبعض حلفائها لا يدعمون خطة روسيا الأمنية، مما يعكس قرار واشنطن بمواصلة التوترات في المنطقة.

وأعلنت: إن أمريكا تهدف الى تعتيم إيران، ولا سيما تكرار الادعاء بأن الإيرانيين يسعون للحصول على قنبلة نووية، رغم أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول شيئا آخر وتؤكد على الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية.

وترى المسؤولة الروسية أن الرئيس الإيراني دعا جميع دول الخليج الفارسي الى مد يد الصداقة، وان قبول هذه المبادرة بإمكانها ان تشكل إنطلاقة للتعاون الأمني وإعادة الاستقرار والسلام إلى الخليج الفارسي.

وأضاف كراشينكوفا: يتعين على دول المنطقة إنتخاب أما الصراع والعداء أو الصداقة والتعاون، وفي حال إنخفضت التوترات، لن تضطر بعد إلى شراء أسلحة ضخمة تثقل كاهل إقتصاداتها.