ميركل تدعو لمواجهة تحديات المستقبل بشجاعة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل : "نحن جميعا بحاجة إلى الشجاعة مرة أخرى لتخطى تحديات المستقبل"، مشيدة بالشجاعة التي تحلى بها شعب الولايات الفيدرالية الجديدة في عام 1989 حتى حقق الحلم وأصبحت الوحدة الألمانية حقيقة واقعة.

وأضافت ميركل - في شريط الفيديو الأسبوعى الذي تبثه الحكومة الألمانية - : "إن شعار "شجاعة التواصل" سيكون شعار الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية الذي سيُقام في كييل الأسبوع المقبل ، ولا أعتقد أنه ينبغي للمرء التمييز بين الشرق والغرب ، يجب على جميع مواطني الجمهورية الاتحادية تبادل خبراتهم ومعرفتهم لسطر سيراتهم الذاتية وتشكيل مستقبلنا معا".

وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة تهيئة الظروف المعيشية المتكافئة مشروعًا كبيرًا للحكومة الفيدرالية في السنوات القادمة في جميع أنحاء ألمانيا بين القرى والمدن وكذلك بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، لا سيما وأنه قد تحقق الكثير في العقود القليلة الماضية لكن مازال هناك الكثير مما يجب عمله.