رغم الحظر.. إنتاج الصلب الإيراني ينمو 4ر6% أعلن الاتحاد العالمي للصلب والحديد، عن نمو إنتاج الصلب الايراني بالشهور الثمانية الأولى من سنة 2019، بنسبة 4ر6 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.