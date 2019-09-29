|رقم الخبر: 264789
|تاريخ النشر: أيلول 28, 2019
|الوقت: 17:40
|الاقسام: اقتصاد
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رغم الحظر.. إنتاج الصلب الإيراني ينمو 4ر6%
أعلن الاتحاد العالمي للصلب والحديد، عن نمو إنتاج الصلب الايراني بالشهور الثمانية الأولى من سنة 2019، بنسبة 4ر6 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.
وأوضحت بيانات الاتحاد، الصادرة السبت، إن إنتاج الصلب الايراني خلال فترة يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب 2019، بلغ واقع 1888ر17 مليون طن ارتفاعاً عن 153ر16 مليون طن المسجلة في الفترة المماثلة 2018.
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