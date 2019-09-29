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رقم الخبر: 264787 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: دوليات  
روسيا تعلن استعدادها لفتح مقر للأمم المتحدة بدلا من امريكا

روسيا تعلن استعدادها لفتح مقر للأمم المتحدة بدلا من امريكا

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا مستعدة لفتح مقر للأمم المتحدة، في حال تم تقديم اقتراح كهذا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد اقترح بعد عدم منح عدد من الروس ضمن الوفد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأشيرات أمريكية، أنه قد حان الوقت لطرح مسألة مكان جديد لمقر الأمم المتحدة.
من جانبها قالت ماتفيينكو: أعتقد إذا تم اتخاذ هذا القرار، فإن بلدنا سيكون قادرًا على توفير ذلك، وهذا الانتقال بالتأكيد سيضمن حقوق جميع المشاركين الأجانب.
ووفقا لها، يعتبر هذا الانتقال "موضوعا صعبا"، فقط لأنه يلزم مئات المليارات من الدولارات لإنشاء البنية الأساسية للأمم المتحدة في مكان جديد.
وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 سبتمبر في نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأمريكي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأمريكان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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