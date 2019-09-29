قدمت أرينا سبالينكا المصنفة التاسعة عرضا قويا لتفوز على الأمريكية أليسون ريسك 6-3 و3-6 و6-1 وتدافع بنجاح عن لقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس يوم السبت.

وتفوقت لاعبة روسيا البيضاء المصنفة 14 عالميا على ريسك غير المصنفة في آخر خمسة أشواط في المجموعة الأخيرة قبل أن تنتزع الانتصار بضربة الإرسال الساحقة رقم 18 في المباراة.

وبدأت سبالينكا، التي عوضت تأخرها بمجموعة إلى الفوز على ريسك في نهائي بطولة شينتشين المفتوحة هذا العام، المباراة بقوة أكبر في نهائي يوم السبت وفازت بخمسة من أول ستة أشواط لتحسم المجموعة الأولى.

وواجهت ريسك تسع ضربات إرسال ساحقة من سبالينكا في المجموعة الثانية لكنها كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس لتدرك التعادل ويتم اللجوء إلى مجموعة فاصلة.