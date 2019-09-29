  • الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264786 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: رياضة  
سبالينكا تجتاز ريسك وتحتفظ بلقب بطولة ووهان للتنس

سبالينكا تجتاز ريسك وتحتفظ بلقب بطولة ووهان للتنس

قدمت أرينا سبالينكا المصنفة التاسعة عرضا قويا لتفوز على الأمريكية أليسون ريسك 6-3 و3-6 و6-1 وتدافع بنجاح عن لقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس يوم السبت.

وتفوقت لاعبة روسيا البيضاء المصنفة 14 عالميا على ريسك غير المصنفة في آخر خمسة أشواط في المجموعة الأخيرة قبل أن تنتزع الانتصار بضربة الإرسال الساحقة رقم 18 في المباراة.

وبدأت سبالينكا، التي عوضت تأخرها بمجموعة إلى الفوز على ريسك في نهائي بطولة شينتشين المفتوحة هذا العام، المباراة بقوة أكبر في نهائي يوم السبت وفازت بخمسة من أول ستة أشواط لتحسم المجموعة الأولى.

وواجهت ريسك تسع ضربات إرسال ساحقة من سبالينكا في المجموعة الثانية لكنها كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس لتدرك التعادل ويتم اللجوء إلى مجموعة فاصلة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/8835 sec