وجاء الهدف الوحيد في هذه المباراة عن طريق لاعب خط الوسط الهولندي جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة السبعين من الشوط الثاني ، بعد أن فشلت مساعي ليفربول للوصول إلى الشباك في الشوط الأول.



واعتمد الفريق صاحب الأرض على طريقة الدفاع الضاغط خلال الشوط الأول والثاني من اللفاء ، مع الانطلاق بهجمات مرتدة معاكسة وهو ما جعل فريق المدرب يورجن كلوب يعاني في الوصول إلى المرمى.



ويعتبر هذا الفوز هو السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكنها المرة الثانية فقط التي يحافظ بها على نظافة شباكه منذ انطلاقة البطولة للموسم 2019-2020 بعد فوزه على بيرنلي بثلاثية نظيفة.