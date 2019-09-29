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رقم الخبر: 264784 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: رياضة  
ليفربول يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على شيفيلد يونايتد

ليفربول يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على شيفيلد يونايتد

حقق نادي ليفربول اليوم السبت فوزاً صعباً ومستحقاً على شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب برامال لين.

وجاء الهدف الوحيد في هذه المباراة عن طريق لاعب خط الوسط الهولندي جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة السبعين من الشوط الثاني ، بعد أن فشلت مساعي ليفربول للوصول إلى الشباك في الشوط الأول.

واعتمد الفريق صاحب الأرض على طريقة الدفاع الضاغط خلال الشوط الأول والثاني من اللفاء ، مع الانطلاق بهجمات مرتدة معاكسة وهو ما جعل فريق المدرب يورجن كلوب يعاني في الوصول إلى المرمى.

ويعتبر هذا الفوز هو السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكنها المرة الثانية فقط التي يحافظ بها على نظافة شباكه منذ انطلاقة البطولة للموسم 2019-2020 بعد فوزه على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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