  • الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264783 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: رياضة  
برشلونة يعلن تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة

برشلونة يعلن تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن تعرض جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى إصابة جديدة ستبعده مبدئياً عن لقاء خيتافي لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكان النجم الفرنسي قد دخل قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي بعد تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو بالجولة الأولى، قبل أن يواجه انتكاسة جديدة.

وقال برشلونة في بيانه:” شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاجات في فخذه الأيسر وسيخضع للمزيد من الفحوصات الدقيقة لتحديد مدى خطورة إصابته. مبدئياً سيغيب اللاعب عن لقاء خيتافي في انتظار إجراء المزيد من الاختبارات في برشلونة.”

وتعتبر هذه هي الإصابة الثامنة للفرنسي الدولي منذ توقيعه لبرشلونة قبل موسمين كبديل لنيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان في نفس الفترة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/8238 sec