أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن تعرض جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى إصابة جديدة ستبعده مبدئياً عن لقاء خيتافي لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكان النجم الفرنسي قد دخل قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي بعد تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو بالجولة الأولى، قبل أن يواجه انتكاسة جديدة.

وقال برشلونة في بيانه:” شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاجات في فخذه الأيسر وسيخضع للمزيد من الفحوصات الدقيقة لتحديد مدى خطورة إصابته. مبدئياً سيغيب اللاعب عن لقاء خيتافي في انتظار إجراء المزيد من الاختبارات في برشلونة.”

وتعتبر هذه هي الإصابة الثامنة للفرنسي الدولي منذ توقيعه لبرشلونة قبل موسمين كبديل لنيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان في نفس الفترة.