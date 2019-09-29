طالب اللاعب الفرنسي بول بوجبا بالحصول على راتب سنوي ضخم للغاية مقابل الموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن لاعب خط الوسط يريد الحصول على مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً للموافقة على التجديد ، وهو ضعف ما يتقاضاه حالياً.

ومن جانبها ، فقد أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بوجبا ما زال يريد الابتعاد عن مانشستر يونايتد خلال الأشهر القادمة ، ولهذا السبب فقد طلب هذا المبلغ الضخم جداً.

ويبلغ متوسط ​​راتب بول بوجبا مع مانشستر يونايتد 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، ولكنه ينوي زيادة هذا المبلغ إلى حوالي 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.