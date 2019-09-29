أدرج تشكيل فريق العمل الأول للترانزيت والتبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي على جدول أعمال الجانبين.

ووفقا لدائرة الجمارك الإيرانية، فقد دعا "تيغران سركيسيان" ، رئيس وفد الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، الى تشكيل فريق عمل لاستخدام قدرة الدول الأوروبية الآسيوية للترانزيت وتجارة البضائع مع الهند وباكستان وجنوب شرق آسيا.

وأكد سركيسيان على أهمية استخدام قدرات النقل الإيرانية، واستخدام قدرة إيران على التجارة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي مع الهند وباكستان وجنوب شرق آسيا، مما يجعلها واحدة من العوامل الرئيسية في تنمية التجارة الأوروبية الآسيوية وبالتالي تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المنطقة وخارجها.

وخلال الاجتماع مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلن سركيسيان عن ضرورة إنشاء مجموعات عمل فرعية في مختلف المجالات لا سيما عمل مجموعة التعاون المصرفي والمالي والتعاون التجاري والجمركي ، وقدم وزير المالية للاتحاد (من كازاخستان) ودعا الى دراسة فرص التعاون المالي في اطار الاتفاقية و تحديد آليات لتسوية محاسبات التبادل التجاري .

وأعلن أن استخدام العملات الوطنية في تبادل السلع كإحدى الآليات الفعالة في ظروف الحظر، ودعا إلى عقد اجتماعات للخبراء لوضع الآلية وتنفيذها.

وفي اشارة الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام وإيران، اعلن رئيس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، عن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وصربيا قريبا، وبالتالي تطور عملية دعم التعاون لهذا الاتحاد.