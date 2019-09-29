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رقم الخبر: 264774 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: محليات  
الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو: حوار الأديان يجب أن يؤدي إلى التعاون

الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو: حوار الأديان يجب أن يؤدي إلى التعاون

في اشارة إلى أن الأديان في بلادنا قد اجتازت مرحلة الاختلافات، وتركز على القواسم المشتركة، قال أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران، ان الحوار بين الاديان يجب ان يؤدي الى التعاون بين الاديان.

واضاف "حجت الله أيوبي" في اجتماع حوار الاديان ضمن نشاطات ملتقى طريق الحرير العالمي اليوم السبت، إن الحوار الديني قضية طبيعية ومعروفة في الثقافة الإيرانية وان الايرانيين يعتقدون ان الاديان هي نور.

وقال: في مدن إيران المختلفة، توجد مزارات للأديان المختلفة، بما في ذلك المساجد والمعابد والكنائس، وهذا يشير إلى وجود احترام تاريخي وطبيعي للأديان في هذه الأرض.

وبدأ ملتقى طريق الحرير العالمي أعماله يوم الاثنين 23 سبتمبر ويستمر الى 29 منه، في مدينة همدان غرب البلاد بحضور40 ضيفا من  14 دولة وهي فرنسا وأوزبكستان وأذربيجان والصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان وبوتان وتركيا وسويسرا وقيرغيزيا وطاجيكستان وكازاخستان والنيبال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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