الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
ميركل تدعو لمواجهة تحديات المستقبل بشجاعة
الدفاع اليابانية: 4 قاذفات صينية وروسية اقتربت من "سينكاكو"
روسيا تعلن استعدادها لفتح مقر للأمم المتحدة بدلا من امريكا
الهند تشدد قبضتها على كشمير بعد تحذيرات باكستان من "حمام دم"
جونسون عرضة للتحقيق والتصويت على حجب الثقة عنه
للمزید
رقم الخبر: 264772
تاريخ النشر: أيلول 28, 2019
الوقت: 16:59
الاقسام: سياسة
كاريكاتير
الکلمات المفتاحية
1
2
3
الاخبار متعلقة
كاريكاتير
كاريكاتير
كاريكاتير
الديمقراطية الشرفية في بريطانيا
كاريكاتير
آه يا وطن..
كاريكاتير
كاريكاتير
كاريكاتير
كاريكاتير
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
عراقجي ينتقد الأجراء الأمريكي اللاإنساني بمنع ظريف من عيادة تخت روانجي
خطة الأمن الإيرانية تعيد الاستقرار إلى الخليج الفارسي
الجيش الايراني جاهز لتقديم الخدمات وضمان أمن زوار الاربعينية
جابري انصاري توجه إلى العراق
مندوب ايران بالامم المتحدة: النظام السعودي مصدر للتطرف والارهاب
وزير الخارجية الفنلندي: نعتبر الاتفاق النووي أساسا لتوسيع العلاقات مع إيران
على حكومة بريطانيا، العدول عن إدعاءاتها بالدفاع عن حقوق الإنسان
كاريكاتير
قادة عسكريون ايرانيون يتفقدون حدود البلاد الشرقية وجهوزية القوات فيها
ايران توافق على تعديلات في الاتفاق النووي
روحاني: إذا كانت امريكا تريد التفاوض فعليها بناء الثقة
انطلاق مناورة للحرس الثوري في شرق شيراز جنوب ايران
روحاني: ايران لا تخشى التفاوض ولا تتهرب منه بل اميركا هي العائق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة
سفير ايران: سنضرب بقوة دفاعا والاميركان يدركون اننا لا نمزح
قائد الجيش الايراني: سنرد على اي اعتداء بعشرة اضعاف
طريق التعامل والتفاوض ليس مغلقا مع أي بلد ماعدا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
الرئيس روحاني: على القوات الاميركية الخروج من سوريا
مسؤول عسكري: اي حماقة تصدر من العدو ستواجه برد ساحق
اللواء سلامي: قدراتنا لا يتصورها الاعداء وما يعرفونه عنها هو جزء يسير
اللواء باقري: الدول الناكثة للاتفاق النووي هي التي كانت تدعم صدام
مسؤول ايراني: سياسة اميركا النووية الكارثية يجب ان تتوقف
ظريف: لم يكن هناك أي اقتراح أمريكي لتبادل السجناء حتى الآن
البحار الإيراني المحرر من الأسر يعود الى البلاد
ظريف: الاوروبيون فشلوا في تنفيذ التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي
عراقجي ينتقد الأجراء الأمريكي اللاإنساني بمنع ظريف من عيادة تخت روانجي
الحرس الثوري: قدرات ايران الرادعة تمنع الاعداء من العدوان عليها
اقامة مراسم تأبين الشيخ حسين الكوراني في قم
ايران توافق على تعديلات في الاتفاق النووي
كمالوندي: بدأنا بضخ الغاز في اجهزة IR6
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم 'الطفل الرضيع' بمصلى الإمام الخميني (رض)
صواريخ الحرس كانت موجهة نحو قاعدتين وبارجة اميركية
قائد الثورة: لن نتفاوض مع امريكا في اي مستوى كان
روحاني: تفاصيل الخطوة الثالثة بخفض التزامات إيران النووية ستعلن اليوم أو غدا
تشغيل خط انتاج أدوات التكديس الدفاعية المتطورة
اقامة مجلس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في حسينية الامام الخميني
مجدداً.. سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K
ظريف: الحكومة السعودية نفسها غير مقتنعة بالاتهامات الموجهة إلى إيران
قائد الثورة الاسلامية: مسيرة الاربعين لا نظير لها في التاريخ
اللواء باقري: لهذا السبب طورنا قدراتنا الدفاعية..
الخطوة الايرانية الثالثة: بدء فوري في مجال الابحاث والتطوير
وزير الاتصالات الايراني: اميركا لايمكنها احتكار الفضاء
الطيران الحربي للجيش يمارس تمارين بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس
صالحي: التكنولوجيا الحديثة منحت ايران قدرة كبيرة
ظريف: توفير أمن منطقة الخليج الفارسي رهن على تعاون دولها
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر