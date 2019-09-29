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رقم الخبر: 264768 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:00 الاقسام: منوعات  
فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. سيارات ابن الرئيس في المزاد

فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. سيارات ابن الرئيس في المزاد

أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.

وقال مدعون سويسريون في فبراير إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين، وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف، استعدادا لبيعها يوم الأحد.

وتيودورين ابن للرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود.

وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم، بحسب ما نقلت "رويترز".

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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