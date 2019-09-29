تزامنا مع أسبوع السينما الفنلندية الذي سوف يقام في إيران تقيم مؤسسة «هنر وتجربه» (اللفن والتجربة) 3 ورشات سينمائية في مدن طهران ومشهد وإصفهان وذلك في موضوع التعاون والإنتاج السينمائي المشترك.

تزامنا مع أسبوع السينما الفنلندية في إيران

واقامت الورشة الأولى السبت وبحضور كتايون شهابي الناشرة السينمائية الدولية وليس سارينان مدير عام منظمة فنلندا للأفلام وكارل آهو المنتج الفنلندي في بيت الفنانين الإيرانيين في العاصمة طهران، فيما تقام الورشة الثانية یوم غد الإثنين وبحضور نويد محمودي المخرج السينمائي الإيراني وليس سارينان مدير عام منظمة فنلندا للأفلام وكارل آهو المنتج الفنلندي في مجمع سيتي سنتر السينمائي بمدينة إصفهان، وتقام الورشة الثالثة يوم الأربعاء بحضور بهنام بهزادي المخرج الإيراني ويانا باسكالا مدير القسم الدولي بمنظمة فنلندا للأفلام وريتا آلتو المخرجة الفنلندية في مجمع هويزه السينمائي بمدينة مشهد.

ويقام أسبوع السينما الفنلندية بمشاركة مؤسسة «هنر وتجربه» السينمائية الإيرانية ومنظمة فنلندا للأفلام في الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر القادم وبشكل متزامن في بيت الفنانين الإيرانيين في العاصمة طهران ومجمع سيتي سنتر السينمائي بمدينة إصفهان و مجمع هويزه السينمائي بمدينة مشهد.

وستعرض خلال أسبوع السينما الفنلندية تسعة أفلام روائية طويلة و سبعة أفلام قصيرة.

وکانت مراسم الافتتاح امس السبت في بيت الفنانين الإيرانيين في العاصمة طهران.