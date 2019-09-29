تستضيف العاصمة الإيرانية طهران «أسبوع أفلام الأطفال» حيث ستعرض الأفلام المختارة في الدورة الـ32 من مهرجان إصفهان الدولي لأفلام الأطفال والأحداث.

وأعلنت العلاقات العامة بمنظمة فارابي السينمائية أنها ستقيم الحدث في الفترة 5 حتى 10 أكتوبر القادم وبمشاركة مركز التنمية الفكرية للأطفال والأحداث، وذلك بهدف توفير الأرضية للقاء الفنانين والناقدين والإعلاميين والمنتجين والناشرين والمخرجين والكتاب والشعراء في مجال الأطفال والأحداث.

وسيتم عرض ستة أفلام منتخبة في الدورة الـ32 من مهرجان إصفهان الدولي لأفلام الأطفال والأحداث، وهي: «23 شخصا» للمخرج مهدي جعفري، و«بنيامين» للمخرج مسحن عنايتي، و«منطقة حظر الطيران» للمخرج أمير داساركر، و«قطار تلك الليلة» للمخرج حميدرضا قطبي، و«المحيط خلف النافذة» للمخرج بابك نبي زاده، و«تورنا 2(تورنادو)» للمخرج جواد هاشمي.

ويبدأ أسبوع أفلام الأطفال مساء الخامس من أكتوبر القادم في صالة عباس كيارستمي بمنظمة فارابي السينمائي بالعاصمة طهران.