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رقم الخبر: 264762 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: ثقافة وفن  
«المهرج» يتأهل للمنافسة في مهرجان وارسو

«المهرج» يتأهل للمنافسة في مهرجان وارسو

تأهل الفيلم الايراني «المهرج» (مسخره باز) للمخرج همايون غني زاده للمنافسة في القسم الأصلي من مهرجان وارسو الدولي.

وذلك حسب ما أفادت العلاقات العامة للفيلم بمشاركته في مهرجان وارسو الذي يقام منذ عام 1985 في بولندا ضمن أقسام مختلفة ويعتبر واحداً من أهم المحطات الفنية الدولية.

وجاء في ملخص الفيلم: دانش مولع بالسينما وهو يحب هما الممثلة الشعبية المحبوبة في المدينة.. وكاظم خان مولع بكازابلانكا ورخصته للعمل.. شابور مولع بمعلبات السمك والممثل علي مصفا الذي هو ممنوع من العمل حاليا. المدينة باتت مليئة بالمتسولين وهي تترقب وقوع زلزال.. بين الحين والآخر يتم العثور على جثمان امرأة حليقة الرأس إلى جانب شاطىء البحر.. والأوضاع على حد تعبير المخبر كياني "مخربطة".

ويمثل الأدوار الأساسية بالفيلم كل من علي نصيريان وصابر أبر، وبابك حميديان، ورضا کيانيان، وداريوش موفق، ومحسن حسيني وهديه تهراني.

يذكر أن فعاليات مهرجان وارسو الدولي سوف تقام في الفترة بين 11 حتى 20 اكتوبر المقبل في بولندا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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