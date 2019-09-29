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رقم الخبر: 264761 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: ثقافة وفن  
ثورة ألوان في الموصل.. جداريات جميلة تنبض بالحياة
احياء لتراث المدينة الحضاري

ثورة ألوان في الموصل.. جداريات جميلة تنبض بالحياة

فنانون عراقيون يجتهدون لتزيين مدينتهم الموصل وإزالة اثار الدمار عن جدرانها.. الوسيلة رسومات وجداريات جميلة تنبض بالحياة والغاية احياء تراث المدينة الحضاري واعادة الأمل لسكانها بمستقبل أفضل.

«لوّن حياتي» مشروع فني يتولاه وينفذه فنانون عراقيون شبان لإزالة آثار الدمار والخراب عن جدران وأزقة مدينة الموصل من خلال تزيينها بجداريات ورسومات زاهية الألوان تنبض بالحياة. وتحكي الصور تراث وحضارة هذه المدينة العراقية القديمة قائلة ان ما يشوهه ويخربه الإرهاب يحييه ويجمّله الفن.

المتطوعون في المشروع كانوا أنشأوا في أوائل العام 2018 اثر تحرير الموصل من الجماعات الوهابية فريقا سموه ثورة الفن للقيام بواجبهم كرسامين تجاه هذه المدينة.

اما مشروعهم الجديد القائم على رسم خمس وأربعين لوحة وجدارية في خمسة وأربعين يوما فاستهدف الجدران المتهالكة للمباني السكنية في منطقة عمو البقال بالبلدة القديمة والتي شهدت أسوأ المعارك منذ سنوات.

هذا وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة لما يصل إلى مئة مليار دولار لإعادة بناء الموصل التي نهبت مناطقها جماعة داعش الارهابية مدمرة المنازل والمرافق وحتى دور العبادة كالمساجد والكنائس.

وعلى الرغم من انزعاج الاهالي من الدمار الذي لا يزال موجودا في بعض الأماكن لكنهم رأوا في الجداريات الملونة جمال الحياة وراحة للنفس والنظر.. واملا بالأفضل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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