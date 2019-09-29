أنطلقت فعاليات الملتقى العالمي ليوم «السياحة» في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، ومستشار رئيس الجمهورية أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة وعدد من مسؤولي البلاد والمحافظة.

وقال المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في سيستان وبلوجستان: إن اليوم العالمي للسياحة، يعقد في 150 دولة بالتزامن مع بعض.

واضاف علي رضا جلالزايي: ان محافظة سيستان وبلوجستان ونظرا لقدراتها الفريدة في مجال السياحة والحرف اليدوية، تستضيف ولأول مرة الملتقى الوطني لليوم العالمي للسياحة.

وصرح جلالزايي: بانه تم وضع الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للسياحة في سيستان وبلوجستان منوها الى اقامة معرض السياحة والحرف اليدوية ومعارض سيستان وبلوجستان المحلية للأغذية على هامش الملتقى بهدف تقديم أفضل القدرات والامكانيات في المحافظة.

وأشار مدير التراث الثقافي والسياحي والاشغال اليدوية في سيستان وبلوجستان، الى خصم بنسبة 50 بالمئة على حجوزات الفنادق ومراكز الإقامة في المحافظة في أسبوع السياحة للضيوف الذين يدخلون المحافظة.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في مدينة زاهدان هذا العام تحت شعار «السياحة والتوظيف لمستقبل أفضل للجميع».