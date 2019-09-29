قدم الأطباء إحصائيات خطرة، تظهر انتشار مرض الكبد الدهني حتى لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الكحول، وحسب الخبراء هذا يدل على اتباع نظام غذائي خاطئ.

ومن المواد الغذائية الضارة، الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة والحلوى والمعلبات، لكن هناك قائمة لخمس منتجات تفيد الكبد بشكل خاص.

- اليقطين: للمحافظة الجيدة على الكبد عليك تناول كمية أكبر من الفواكه مع اللب الأحمر والبرتقالي كما يحتوي اليقطين على فيتامين Т نادر يساعد على هضم الأطعمة الثقيلة ويخفف من جهد الكبد.

- لاميناريا (عشب البحر): تحتوي أوراق عشب البحر على أملاح حمض الألجنيك، التي تساعد في تخلص الجسم من المواد الضارة، وتزيل المعادن الثقيلة والمواد السامة والمشعة.

- الألبان والأجبان: يساهم لبن الزبادي في استعادة البكتيريا المعوية وإزالة المواد الضارة من الجسم.

- المشمش المجفف: الحلوى والمعجنات وخاصة المصنعة منها تضر بالكبد، فمن الأفضل تناول الحلوى العضوية والفواكه المجففة فالمشمش المجفف مثلا يقي من سرطان الكبد عند تناوله بشكل مستمر، والمشمش غني بالفينول الطبيعي الذي يقلل مستوى الكوليسترول السيئ الذي يجهد الكبد.

- زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E، والذي يساعد في عمل الكبد. والكبد هو مصفاة سموم الجسم وهو يحارب الآثار السلبية لأشعة الشمس ودخان السجائر وتلوث الهواء والإشعاع.