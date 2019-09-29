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رقم الخبر: 264750 تاريخ النشر: أيلول 28, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان

إقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان

بدأت سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في طهران يومي الخميس والجمعة وانتهت في محافظة سمنان (وسط ايران).
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
اقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمناناقامة سباقات رالي للسيارات الكلاسيكية في سمنان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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