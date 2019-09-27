الجزء الأول من المقابلة الحصرية لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الأول من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي يتناول فيها سماحته الحديث حول الأحداث التاريخية التي حصلت في المنطقة ويقيّمها ثمّ يعرّج على الحديث حول علاقة حزب الله بشخص الإمام الخامنئي في بدو تأسيسه وقبل وبعد أن أصبح الإمام الخامنئي قائداً للثورة الإسلامية.