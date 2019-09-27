|رقم الخبر: 264702
|تاريخ النشر: أيلول 27, 2019
|الوقت: 18:37
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الجزء الثاني من المقابلة الحصريّة لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع الأمين العام لحزب الله
نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الثاني من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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