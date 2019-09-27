الجزء الثالث من المقابلة الحصريّة لمكتب نشر آثار قائد الثورة مع السيد حسن نصرالله نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي فيديو الجزء الثالث من المقابلة الحصريّة التي أجرتها مجلّة مسير التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.